Secoloditalia.it - Morto il 13enne ferito da un colpo di pistola alla testa. Indagini sul cellulare e sulla custodia dell’arma

Leggi su Secoloditalia.it

alle 6 di questa mattina ilromanoda und’arma da fuocosabato sera, nella sua abitazione in zona Marconi. Ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo, per lui non c’è stato niente da fare. L’arma, secondo ricostruito dpolizia, era regolarmente detenuta dal fratello per uso sportivo. Si lavora sull’ipotesi del tragico incidente: ilsarebbe partito accidentalmente mentre il ragazzino maneggiava la. Al momento, dunque, si esclude l’ipotesi del gesto volontario. Le, affidate agli agenti della Squadra mobile e del Commissariato San Paolo, vanno comunque avanti e contemplano anche l’analisi deldel, sequestrato dagli investigatori.in ospedale ilda undiIl, secondo quanto emerso, al momento dell’incidente era in casa con il padre, il quale si trovava in un’altra stanza.