Morto il 13enne ferito da colpo pistola a Roma

Il giovane era statoalla testa venerdì sera. Inutili i tentativi di salvarlo.Èall’alba di oggi all’ospedale San Camillo diil ragazzo di 13 anni colpito da undialla testa nella tarda serata di venerdì 5 aprile. Il dramma si è consumato in un’abitazione del quartiere San Paolo, dove il giovane, secondo una prima ricostruzione, stava maneggiando un’arma regolarmente detenuta all’interno della casa.Il fatto è avvenuto intorno alle 23. Ilè stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.I medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita, ma le sue condizioni non sono mai migliorate.Il decesso è avvenuto questa mattina, lunedì 7 aprile, alle ore 6.Le indagini sono ancora in corso, ma l’ipotesi principale resta quella dell’incidente domestico.