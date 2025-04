Morto il 13enne ferito da colpo di pistola a Roma

Morto il ragazzino di 13 anni ferito da un colpo di pistola alla testa sabato sera nella sua casa a Roma. E' deceduto alle 6 di stamattina all'ospedale San Camillo di Roma dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. Si ipotizza l'incidente.

