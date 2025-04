Morto il 13enne colpito da un proiettile mentre smontava la pistola del fratello con un tutorial

colpito alla testa da un proiettile partito accidentalmente dalla pistola del fratello che lui stesso stava maneggiando. L'adolescente lottava tra la vita e la morte all'ospedale San Camillo di Roma dalla serata di sabato 5 aprile, quando era stato. Today.it - Morto il 13enne colpito da un proiettile mentre smontava la pistola del fratello con un tutorial Leggi su Today.it Non ce l'ha fatta il ragazzino di 13 annialla testa da unpartito accidentalmente dalladelche lui stesso stava maneggiando. L'adolescente lottava tra la vita e la morte all'ospedale San Camillo di Roma dalla serata di sabato 5 aprile, quando era stato.

Morto il 13enne colpito da un proiettile mentre smontava la pistola del fratello con un tutorial. È morto il 13enne colpito da uno sparo. L'arma è del fratello che l'aveva lasciata su un tavolo. Tredicenne ferito da un colpo di pistola a Roma, il giallo dell'arma smontata. Il tutorial seguito sui social per rimontarla. Morto il ragazzo di 13 anni ferito da un colpo di pistola alla testa. Bambina di 3 anni trova una pistola e spara per errore in casa a Gardone Val Trompia, vicino Brescia: è grave. È morto il ragazzo colpito con un proiettile dalla madre, donati gli organi.

