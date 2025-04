Quotidiano.net - Morto a 47 anni Jorge Bolaño, ex di Parma, Samp, Lecce e Modena

Roma, 7 aprile 2025 - E'a soli 47, ex giocatore della nazionale colombiana e didoria,. L'ex centrocampista soffriva di una patologia cardiaca. L'arresto cardiaco lo ha sorpreso durante una festa in famiglia nella città di Cúcuta. In carriera aveva toccato i primi palloni da professionista con lo Junior de Barranquilla nel 1993. I talent scout dello scovarono nel 1999. Nella città emiliana rimase per sette stagioni poi venne ceduto in prestito alladoria in Serie B, ma un grave infortunio lo tiene fuori tutta la stagione. Ripresosi la società scudata lo prestò al, in Serie A, nel gennaio 2004. Con i salentini totalizzò 16 presenze e convinse ila richiamarlo per la stagione 2004-2005. Con 22 presenze contribuì alla salvezza della squadra crociata, poi però nelle due stagioni seguenti è spesso relegato in panchina.