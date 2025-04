Morti sul lavoro primo bimestre del 2025 tragico | Foggia e la Puglia in zona rossa

primo bimestre 2025 il dramma continua inesorabilmente e tragicamente. Con un segno più che allarma soprattutto chi come noi lavora per la sicurezza sul lavoro quotidianamente. Perché rispetto al 2025 le vittime sono aumentate del 16%. Si contano già 138 decessi, 19 in più dello scorso anno. Foggiatoday.it - Morti sul lavoro, primo bimestre del 2025 tragico: Foggia e la Puglia in zona rossa Leggi su Foggiatoday.it "Nelil dramma continua inesorabilmente e tragicamente. Con un segno più che allarma soprattutto chi come noi lavora per la sicurezza sulquotidianamente. Perché rispetto alle vittime sono aumentate del 16%. Si contano già 138 decessi, 19 in più dello scorso anno.

