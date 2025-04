Morti sul lavoro | nel primo bimestre del 2025 una vittima nelle Marche La regione in zona bianca

ANCONA- Nei primi due mesi del 2025, nelle Marche si è verificato un infortunio mortale sul lavoro nell'ascolano, dove lo scorso gennaio il titolare di una ditta di trasporti è morto schiacciato da un albero che stava tagliando. Un dato migliore di molte altre regioni italiane, con un'incidenza.

