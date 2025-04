Morti sul lavoro in Italia nel primo bimestre +16% rispetto al 2024 | si contano già 138 decessi

primo bimestre 2025 il dramma continua inesorabilmente e tragicamente. Con un segno più che allarma soprattutto chi come noi lavora per la sicurezza sul lavoro quotidianamente. Perché rispetto al 2025 le vittime sono aumentate del 16%. Si contano già 138 decessi, 19 in più dello scorso anno. E sul podio dell’insicurezza nazionale, in zona rossa, c’è oltre un terzo della Penisola”.Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul lavoro e Ambiente Vega di Mestre, presenta alcuni dei dati più significativi contenuti nell’ultima indagine elaborata dal proprio team di esperti. Una mappatura in cui l’incidenza è il vero indicatore di rischio per i lavoratori del nostro Paese.IL RISCHIO DI MORTE REGIONE PER REGIONE A FEBBRAIO 2025 DALLA ZONA ROSSA ALLA ZONA BIANCA. IN ZONA ROSSA 7 REGIONIA finire in zona rossa a febbraio 2025 con un’incidenza superiore a +25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 4,2 Morti sul lavoro ogni milione di lavoratori) sono: Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige, Puglia, Liguria, Abruzzo e Calabria. Lopinionista.it - Morti sul lavoro in Italia, nel primo bimestre +16% rispetto al 2024: si contano già 138 decessi Leggi su Lopinionista.it MESTRE – “Nel2025 il dramma continua inesorabilmente e tragicamente. Con un segno più che allarma soprattutto chi come noi lavora per la sicurezza sulquotidianamente. Perchéal 2025 le vittime sono aumentate del 16%. Sigià 138, 19 in più dello scorso anno. E sul podio dell’insicurezza nazionale, in zona rossa, c’è oltre un terzo della Penisola”.Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sule Ambiente Vega di Mestre, presenta alcuni dei dati più significativi contenuti nell’ultima indagine elaborata dal proprio team di esperti. Una mappatura in cui l’incidenza è il vero indicatore di rischio per i lavoratori del nostro Paese.IL RISCHIO DI MORTE REGIONE PER REGIONE A FEBBRAIO 2025 DALLA ZONA ROSSA ALLA ZONA BIANCA. IN ZONA ROSSA 7 REGIONIA finire in zona rossa a febbraio 2025 con un’incidenza superiore a +25%alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 4,2sulogni milione di lavoratori) sono: Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige, Puglia, Liguria, Abruzzo e Calabria.

