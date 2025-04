Morte di Danilo Molducci la Procura fa ricorso in appello e chiede la condanna del figlio

Procura di Ravenna, tramite il sostituto Procuratore Angela Scorza, a ricorrere in appello contro l'assoluzione di Stefano Molducci, 42enne ex segretario del Partito Democratico di Castrocaro Terme. "Motivazione illogica, carente ed erronea": è questo, in sintesi, il motivo che ha spinto la Procura di Ravenna, tramite il sostituto Procuratore Angela Scorza, a ricorrere in appello contro l'assoluzione di Stefano Molducci, 42enne ex segretario del Partito Democratico di Castrocaro Terme.

