Morta la partigiana Virginia Manaresi | aveva 100 anni

Imola in lutto per la scomparsa di, storica figura della Resistenza e simbolo della lotta per la libertà e l’emancipazione. Si è spenta all’età di 100, pochi giorni prima dell’80°versario della Liberazione.Leggi anche: Il sindaco di Fratelli d’Italia: “Il 25 aprile è divisivo”. Scoppia la polemicaNata il 26 novembre 1924 in una famiglia antifascista,, detta “Gina”, entrò giovanissima nei Gruppi di difesa della donna, diventando presto una figura chiave del movimento resistenziale e fondando la sezione imolese dell’Udi.L’arresto e la deportazioneNel novembre 1944 fu arrestata insieme a otto compagni, pur avendo la possibilità di fuggire. Scelse di restare, per non mettere a rischio la vita del padre. Rinchiusa prima alla Rocca di Imola, venne poi trasferita nel carcere di San Giovin Monte, dove fu registrata erroneamente come uomo.