Morta dopo l'anestesia, centinaia di persone al funerale

Abbadia San Salvatore (Siena), 7 aprile 2025 – Una folla addolorata ha partecipato ad Abbadia San Salvatore aldi Roberta Mazzuoli, la 48enneil 28 marzol'anestesia preparatoria per un intervento finalizzato alla riduzione della pressione oculare in una clinica di Arezzo e ora su questo fatto è in corso un'inchiesta giudiziaria. «Una persona muore solo quando si dimentica». Sono le parole, accolte da un applauso scrosciante, pronunciate dal compagno di Roberta nella chiesa di Santa Croce ad Abbadia San Salvatore (Siena), il paese dove abitava. Ilè stato possibileche è stata eseguita l'autopsia. La chiesa era gremita.dihanno preso parte alla cerimonia funebre celebrata da don Antonio Bartalucci. In tanti si sono radunati anche fuori dalla chiesa per l'ultimo saluto.