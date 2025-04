Ilfattoquotidiano.it - Morta a 100 anni la staffetta “Gina”. La storia di Virginia Manaresi: la lotta partigiana, la deportazione, l’evasione

all’età di 100”, nome di battaglia di, deportata politica e testimone dei valori della Resistenza. A darne notizia Marco Panieri, sindaco di Imola, doveviveva. “Con coraggio e luciditàha attraversato uno dei periodi più bui della nostra, scegliendo da che parte stare – sottolinea il sindaco -. Lo ha fatto come donna, come giovane resistente, come cittadina impegnata per tutta la vita nei valori della libertà, della giustizia, dell’emancipazione femminile”. Panieri ricorda che la città aveva festeggiato i cent’diil 26 novembre. “In suo onore, questa mattina abbiamo confermato la conferenza stampa dedicata all’80/oversario della Liberazione, scegliendo di dedicarla a lei. Perché quando perdiamo una testimone diretta come, non si chiude una pa, ma cresce una responsabilità“.