Morbillo bambina di 8 anni morta in Texas ma è solo il secondo caso su 607 dietrofront di Kennedy Jr | Il vaccino è lo strumento più efficace

Negli Usa c'è un secondo morto per Morbillo, e precisamente in Texas. Si tratta di una bambina di 8 anni, non vaccinata, che non aveva malattie pregresse. È solamente il

