Monza, 15enne cade dalla bici e muore in Brianza.

La Procura diha disposto l'autopsia per fugare ogni dubbio sulla morte di un ragazzo di 15 anni caduto ieri pomeriggio in via De Santi, a Desio (), mentre era in sella alla suacletta. Una manovra errata e la caduta fatale è al momento l'ipotesi più realistica dato che dai rilievi effettuati sul luogo dell'incidente dai carabinieri non risultano al momento evidenze di incidenti con altri mezzi o persone. Indagini in corsoDa una verifica delle immagini di videosorveglianza, gli inquirenti hanno già avuto le prime risposte: sembra che non ci fossero altri mezzi coinvolti. L’ipotesi, da una prima ricostruzione, è che ilstesse provando alcune evoluzioni ine sia caduto da solo sullo sterrato. Quando il giovane è caduto, poco prima dell'ora di pranzo, alcuni automobilisti hanno dato l'allarme.