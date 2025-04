Bergamonews.it - Montisola vieta le biciclette, Legambiente: “Uno stop illogico e discriminante”

l’uso dinei giorni festivi. “Domenica 6 aprile il divieto di sbarco delle, scattato fuori stagione dal primo marzo scorso ha fatto i primi danni – denunciaBasso Sebino -. Una trentina di turisti svedesi che volevano visitare Monteisola in bicicletta l’hanno dovuta lasciare a Sulzano. Alle 14 al loro rientro a Sulzano (nella foto) hanno potuto salire in sella per il ritorno in Franciacorta”.“Torna la stagione estiva, torna il problema della sostenibilità sul lago d’Iseo e, in particolare, a Monte Isola – prosegue-. Inspiegabile la perspicacia con cui la nuova amministrazione di Monte Isola stia cercando di far peggio della precedente. I divieti allo sbarco delle, provenienti dalla terraferma, nel Comune dell’isola sono stati anticipati a Marzo e si protrarranno fino al al mese di Settembre per i giorni pre festivi e festivi mentre sarannote per tutto il mese di agosto.