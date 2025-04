Montesilvano 23enne arrestato | sequestrati 43 chili di droga una pistola clandestina e oltre 126mila euro in contanti

droga a terzi. Fermato nei pressi del garage monitorato, il giovane è stato trovato in possesso, nel vano portaoggetti della propria automobile, di una pistola calibro 9×17, risultata essere clandestina poiché modificata da una scacciacani, completa di caricatore contenente sei proiettili. Nel medesimo vano è stata rinvenuta anche una somma in contanti di circa 4.000 euro.La successiva perquisizione del garage e dell’abitazione ha consentito di sequestrare complessivamente circa 1,3 chilogrammi di cocaina, 3 chilogrammi di hashish, strumenti utilizzati per la lavorazione e il confezionamento degli stupefacenti, tra cui un frullatore e una pressa, quest’ultima indicativa del volume di sostanze trattate. Leggi su Citypescara.com A seguito di appositi servizi di osservazione, gli agenti hanno accertato che gli spostamenti erano funzionali alla cessione dia terzi. Fermato nei pressi del garage monitorato, il giovane è stato trovato in possesso, nel vano portaoggetti della propria automobile, di unacalibro 9×17, risultata esserepoiché modificata da una scacciacani, completa di caricatore contenente sei proiettili. Nel medesimo vano è stata rinvenuta anche una somma indi circa 4.000.La successiva perquisizione del garage e dell’abitazione ha consentito di sequestrare complessivamente circa 1,3 chilogrammi di cocaina, 3 chilogrammi di hashish, strumenti utilizzati per la lavorazione e il confezionamento degli stupefacenti, tra cui un frullatore e una pressa, quest’ultima indicativa del volume di sostanze trattate.

