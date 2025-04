Montecarlo Musetti vince in rimonta Tutto facile per Berrettini

vincente per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini a Montecarlo. Il tennista toscano ha battuto oggi, lunedì 7 aprile, il cinese Yunchaokete Bu, numero 67 del mondo, al primo turno del Masters 1000 in tre set con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3. Tutto facile invece per il romano, che ha superato l'argentino .L'articolo Montecarlo, Musetti vince in rimonta. Tutto facile per Berrettini proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Esordionte per Lorenzoe Matteo. Il tennista toscano ha battuto oggi, lunedì 7 aprile, il cinese Yunchaokete Bu, numero 67 del mondo, al primo turno del Masters 1000 in tre set con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3.invece per il romano, che ha superato l'argentino .L'articoloinperproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Musetti batte Bu a Montecarlo: risultato e prossimo avversario. Musetti, rimonta col brivido all'esordio di Monte Carlo! Bu si arrende al 3° set, ora c'è Lehecka. Musetti vince in rimonta all'esordio a Montecarlo: Bu ko, rivivi la diretta. Musetti fatica ma vince all'esordio a Montecarlo: rimonta Bu e lo batte al terzo. Bu spaventa Musetti: l’azzurro trema, poi rimonta e vince il primo match a Montecarlo. Atp Monte Carlo: vincono Musetti contro Bu e Berrettini su Navone, in campo Fognini nel pomeriggio - Esordio vincente per Berrettini. Ne parlano su altre fonti

Musetti fatica ma vince all'esordio a Montecarlo: rimonta Bu e lo batte al terzo - Nel primo Masters 1000 su terra rossa, l'azzurro supera il cinese, numero 67 del mondo, 4-6 7-5 6-3. Al secondo turno c'è Lehecka ... (gazzetta.it)

Montecarlo, Musetti vince in rimonta. Tutto facile per Berrettini - (Adnkronos) - Esordio vincente per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini a Montecarlo. Il tennista toscano ha battuto oggi, lunedì 7 aprile, il cinese Yunchaokete Bu, numero 67 del mondo, al primo turno ... (msn.com)

Bu spaventa Musetti: l’azzurro trema, poi rimonta e vince il primo match a Montecarlo - Sembra solo un gioco di parole, invece è quello che è successo davvero in campo: Bu spaventa Lorenzo Musetti, che ci mette oltre un’ora per cominciare davvero il suo torneo di Montecarlo e ne impiega ... (ilfattoquotidiano.it)