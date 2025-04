Montecarlo buona la prima per Musetti e Berrettini

Montecarlo (MONACO) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti avanza al secondo turno del "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in scena al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. Il tennista carrarino, testa di serie numero 13, si è imposto con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 sul cinese Yunchaokete Bu e al prossimo round se la vedrà con il ceco Jiri Lehecka.Dopo Lorenzo Musetti, anche Matteo Berrettini approda al secondo turno. Il tennista romano si è imposto con un doppio 6-4 sull'argentino Mariano Navone in un'ora e 47 minuti di gioco e ora sfiderà la testa di serie numero 1 del torneo, il tedesco Alexander Zverev: il tedesco è avanti 4-2 nei precedenti (2-1 sulla terra) ma l'ultimo confronto, a Wimbledon 2023, se l'è aggiudicato Berrettini.

