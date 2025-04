Calciomercato.it - Mondo del calcio in lutto: un ex Serie A muore a 47 anni

Leggi su Calciomercato.it

improvviso per ildel: scompare a 47improvvisamente, aveva militato a lungo nel nostro campionatoUna brutta notizia per tutti gli appassionati di, quella della scomparsa di un ex giocatore a soli 47. Ci lascia all’improvviso Jorge Bolano, colombiano che per oltre un decennio di carriera era apparso in diverse squadre italiane.delin: un exa 47mercato.it (fonte: © ANSA)Bolano, classe 1977, è morto ieri sera per le complicanze dovute a un arresto cardiaco. I resoconti in patria riferiscono che l’ex calciatore si trovava ad una festa in famiglia, durante la quale si stava divertendo e ballando. Ad un certo punto, ha avuto un malore. Prontamente soccorso da amici e familiari, è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato e intubato.