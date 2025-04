Mondiali di Pesca Sportiva Italia da podio | gli Azzurri conquistano tre medaglie

Leggi su Ilfaroonline.it

Proseguono i successi internazionali dell’della. Al Mondiale in Polonia, glihanno vinto trenella specialità con esche artificiali da riva.Il team tricolore formato da Davide Nedrotti, Stefano Sala, Valentino Vidrasc, Enrico Bollero e Marco Ferracatena ha ottenuto la medaglia d’argento con 30 penalità. L’argento è andato all’Ucraina (con 29 penalità). Il bronzo è andato alla Bulgaria (con 32 penalità).Gli, a seguito della terza manche, hanno sfiorato il titolo (che sarebbe stato il secondo consecutivo).Come riporta fipsas.it – Il fondamentale lavoro di sponda svolto dallo staff tecnico nei due giorni di gara, ha consentito a questo gruppo composto da atleti davvero formidabili, di impreziosire questo eccellente risultato, con dueindividuali, argento per Enrico Bollero e bronzo per Davide Nedrotti (Oro individuale lo scorso anno in Bosnia), quarto posto per Valentino Vidrasc.