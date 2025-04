Oasport.it - Monaco: “Ho ancora delle perplessità su Cobolli. Alcaraz farebbe bene a non dire alcune cose”

Guido, voce tecnica di Eurosport, si è pronunciato sui temi d’attualità tennistica nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è partiti dall’analisivittorie di Luciano Darderi a Marrakech e di Flavioe Bucarest, che hanno permesso all’intero movimento di festeggiare a livello ATP i titoli n.100 e n.101.“Ci sono similitudini trae Darderi, tempi di esplosione e caratteristiche in qualche modo. Si esprimono meglio sulla terra, però le difficoltà erano diverse.ha affrontato troppi impegni e si è creata un’aura da top-player che non mi piaceva. Visto il periodo vissuto, quello che ha fatto Flavio èpiù sorprendente, dal momento che Darderi aveva comunque fatto una finale a Napoli prima di Marrakech. Battere Baez non è cosa da poco, ma anche il modo in cui l’ha fatto: sei match-point non sfruttati e affrontando con personalità il decimo game, giocandolo in maniera strepitosa.