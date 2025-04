Modulo Cai Cid per incidenti rivoluzione in arrivo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nonostante la spinta verso la digitalizzazione che sta trasformando molti aspetti della vita quotidiana, ilCai (ex Cid), ovvero la constatazione amichevole di incidente, continua a mantenere un ruolo centrale nella gestione dei sinistri stradali. Si tratta di un semplice foglio cartaceo, ma con un valore essenziale: consente agli automobilisti coinvolti in un incidente di descrivere con precisione l’accaduto, facilitando così le procedure assicurative.Negli anni si è discusso più volte sulla possibilità di digitalizzare completamente il Cai, sostituendolo con un’app da installare sullo smartphone. Tuttavia, dopo una consultazione con le principali realtà del settore, l’Ivass – l’ente di vigilanza sulle assicurazioni – ha optato per una soluzione bilanciata: “L’Ivass promuove la digitalizzazione e l’efficienza del mercato – spiegano fonti dell’Istituto – ma mantiene come è stato fino ad adesso l’utilizzo delcartaceo“.