MobLand con Tom Hardy fa Record di Visioni al debutto su Paramount+!

MobLand, la serie con Tom Hardy, sta spopolando su Paramount+! Il suo debutto da Record ha catturato l'attenzione di tutta l'industria. Con 2,2 milioni di spettatori, MobLand ha segnato il più grande lancio globale di una serie sulla piattaforma fino ad oggi. MobLand è un Successo Stellare che Infrange Ogni Record. In un panorama streaming sempre più competitivo, il successo di MobLand dimostra quanto il pubblico ami i crime drama di alto livello con star di fama mondiale. Questo lancio è il più grande nella storia del servizio streaming, superando persino Tulsa King e affiancandosi a 1923 e Landman tra i top 3 lanci di sempre. Chris McCarthy, Co-CEO di Paramount e CEO di Showtime/MTV Entertainment Studios, ha elogiato il lavoro visionario dei creatori e l'eccezionale interpretazione di Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren.

