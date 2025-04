Mobilità docenti in Veneto aumentano le richieste di trasferimento e passaggio di ruolo ma l’USR precisa | Non ci sono fughe Denatalità e concorsi lasciano pochi spazi

