MLS gran gol di Bernardeschi | Inter Miami-Toronto 1-1 segna anche Messi

Toronto funziona. Assist di Insigne e gol di Bernardeschi. Un gran gol, che aveva portato la squadra in vantaggio in casa. Leggi su Calciomercato.com L`asse italiano afunziona. Assist di Insigne e gol di. Ungol, che aveva portato la squadra in vantaggio in casa.

