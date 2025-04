Universalmovies.it - Mission: Impossible – The Final Reckoning | Nuovo Trailer dal film

Paramount Pictures ha da poco rilasciato ilufficiale di– The, l’ultimo capitolo della saga dedicata alla super spia Ethan Hunt.Le avventure – in alcuni casi le disavventure – di Ethan Hunt nel mondo dello spionaggio internazionale sono quasi giunte al termine, di fatto– Theviene considerato nelle presentazioni ufficiali come l’ultimo capitolo della spettacolare saga cinematografica “”. L’appuntamento con le sale è fissato per il 22 maggio 2025, ma nel frattempo spazio alfreneticoufficiale.– TheCosa Sappiamo– Theè stato scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole.