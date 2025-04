Cinemaserietv.it - Mission: Impossible 8, nel trailer del film con Tom Cruise, l’addio di Ethan Hunt?

Tomè tornato, e stavolta potrebbe davvero essere l’ultima volta.– The Final Reckoning, il cui secondoha debuttato oggi 7 aprile, segna l’ottavo capitolo della saga e promette un’uscita di scena epica per. Ilriprende direttamente dagli eventi del precedente capitolo– Dead Reckoning, conin possesso della chiave per distruggere l’entità AI conosciuta come The Entity. Il destino dell’intero pianeta è in gioco mentree il suo team cercano il sottomarino russo affondato che custodisce il codice sorgente per annientare questa minaccia digitale.Ilufficiale mostra sequenze mozzafiato, tra cuiche si appende a un biplano della Prima Guerra Mondiale in volo e una scena subacquea girata realmente senza controfigure, dove l’attore ha dovuto allenarsi a trattenere il respiro per lunghi minuti, gestendo anche l’accumulo di anidride carbonica nel corpo.