Misilmeri si ferma per l' ultimo saluto a Sara Campanella Il vescovo | Non lasciamo che vinca il male

Misilmeri per i funerali di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa lo scorso 31 marzo a Messina dal collega reo confesso Stefano Argentino . Un lungo applauso della folla che si era raccolta davanti alla chiesa San Giovanni Battista ha accolto l’arrivo della bara bianca con le spoglie della giovane, preceduta da tre ragazze che portavano una sua foto. Feedpress.me - Misilmeri si ferma per l'ultimo saluto a Sara Campanella. Il vescovo: “Non lasciamo che vinca il male” Leggi su Feedpress.me Momenti di profonda commozione aper i funerali di, la studentessa universitaria uccisa lo scorso 31 marzo a Messina dal collega reo confesso Stefano Argentino . Un lungo applauso della folla che si era raccolta davanti alla chiesa San Giovanni Battista ha accolto l’arrivo della bara bianca con le spoglie della giovane, preceduta da tre ragazze che portavano una sua foto.

