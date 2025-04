Ilfattoquotidiano.it - Ministro di Trump ordina allo staff politico di cucinare biscotti in ufficio. “Gli piacciono appena sfornati”

Doug Burgum, il segretario all’interno di Donald, ama ial cioccolatoe ha chiesto al personale di nomina politica di imparare a prepararli personalmente, nelle cucine del ministero. Lo ha scoperto The Atlantic, la stessa rivista che a fine marzo ha messo in piazza l’uso della piattaforma Signal per discutere un attacco agli Houthi dello Yemen a cui hanno preso parte il capo del Pentagono Pete Hegseth, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e in cui, per errore, è stato incluso anche il direttore della stessa rivista. Il magazine statunitense cita stavolta quattro persone secondo cui Burgum è considerato dal suo“una diva” per le sue molteplici richieste fuori dall’rio. Tra queste, che gli stessi funzionari servano a tavola e poi lavino i piatti durante pranzi con ospiti di riguardo, oltre all’uso di un elicottero della polizia dei parchi quando si è capito che ilsarebbe stato in ritardo per accompagnaresull’Air Force One nel sorvolo del Golfo del Messico da poco ribattezzato in Golfo d’America.