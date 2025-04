Mini bag maxi allure | le borse piccole dettano tendenza in Primavera Estate

Leggi su .com

Life&People.it La moda è un continuo movimento di idee e tendenze, e la2025 non fa eccezione. Si assiste a un sorprendente ritorno dellebag, in particolare quelle ispirate ai beauty case. Questo rinnovato interesse per le dimensioni contenute non è solo una questione estetica, ma riflette anche una trasformazione nel modo in cui concepiamo questo accessorio. La borsasi impone come simbolo di eleganza giocosa, con forme scultoree, materiali preziosi e colori pop e racconta molto più di ciò che contiene.La riscoperta del beauty caseLebag della stagione attuale reinterpretano il tradizionale vanity case, elevandolo a un accessorio di moda di grande appeal. Marchi illustri come Loro Piana, Dior, Bottega Veneta e Louis Vuitton hanno presentato modelli che richiamano le caratteristiche di questi storici contenitori per il trucco, conferendogli un tocco di eleganza che li rende perfetti per ogni occasione.