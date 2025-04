Minacce di morte a Trump | Tante pallottole per la sua testa vuota intelligence in allarme

Trump è sempre più al centro della bufera. The Donald ha ricevuto una seria minaccia di morte, esplicita anche nelle modalità di esecuzione, che proviene dalle pagine di un importante giornale: ma stavolta i dazi non c'entrano. La questione è legata a una vendetta azione che, in Medio Oriente, non conosce scadenze. Così, a più di cinque anni dall'uccisione di Qassem Soleimani, comandante delle forze Qods delle Guardie della Rivoluzione islamica, sabato scorso il quotidiano iraniano Kayhan ha pubblicato un articolo che conteneva una minaccia di morte nei confronti di Donald Trump, indicato come mandante morale e politico del raid statunitense che, nel gennaio 2020, colpì a morte il generale a Baghdad."Trump verrà colpito nei prossimi giorni"Il quotidiano, vicino alla Guida Suprema Ali Khamenei, e spesso considerato una cassa di risonanza dell'ala più intransigente del regime, ha scritto che "Trump riceverà vari proiettili che saranno sparati nella sua testa vuota nei prossimi giorni e di conseguenza morirà, per vendicare il sangue del martire Soleimani".

