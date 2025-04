Romadailynews.it - MillenniumExpo 12-13 aprile 2025: auto, moto e ricambi d’epoca ti aspettano a Capannelle!

Roma si prepara a ospitare una delle manifestazioni più attese per gli appassionati di: la, giunta alla sua 40ª edizione. L’evento, che si terrà il 12 e 13all’Ippodromo, promette di essere un tuffo nel passatomobilistico eciclistico, portando in scena una selezione unica di veicoli storici,, accessori e modellismo.è considerato uno degli eventi di riferimento per il mercato dellenel Centro Sud Italia. L’esposizione metterà in mostra centinaia di vetture ecicli provenienti da diverse epoche, con un focus particolare sui modelli più iconici del XX secolo. Gli appassionati avranno l’opportunità di ammirare veicoli restaurati con cura maniacale, acquistare pezzi dio e scoprire il mondo del modellismomobilistico.