Lapresse.it - Milano, uccise e fece a pezzi la vicina di casa: condannato a 25 anni

La Corte d’assise dihaa 25 di carcere Domenico Livrieri, l’uomo affetto da problemi psichiatrici che la mattina del 4 ottobre 2023, mentre doveva trovarsi in una Rems, una struttura sanitaria per persone con problemi psichici, ha ucciso ladi, la 60enne Marta Di Nardo, per rapinarla con un coltello da cucina da 50 centimetri negli alloggi popolari di via Pietro da Cortona acolpendola “al collo”. Il cadavere fu nascosto “sotto il letto” per “una settimana” per poi essere tagliato in due “all’altezza delle anche”, avvolgendo “ciascun pezzo all’interno di due coperte” e nascondendolo nella botola-soppalco sopra la cucina, fino al ritrovamento del 20 ottobre. Il collegio dei giudici popolari (presidente Bertoja, giudice a latere Fioretta) ha accolto la richiesta di condanna del pm Leonardo Lesti e riconosciuto al 46enne, difeso dall’avvocato Diego Soddu, l’attenuante prevalente sulle aggravanti del vizio parziale di mente stabilito da una perizia nel corso del processo.