Milano scontro auto-camion | morta una donna grave la figlia

donna di 46 anni è morta e la figlia 16enne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 14 tra Inzago e Pozzuolo Martesana, nel Milanese. La vettura condotta dalla donna si sarebbe schiantata frontalmente contro un mezzo pesante che arrivava dalla direzione opposta. La donna è morta sul colpo mentre la figlia che viaggiava insieme a lei ha riportato gravi feriti ed è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Bergamo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola che hanno provveduto a soccorrere la donna e il passeggero e a mettere in sicurezza l’area. Illeso il conducente del mezzo pesante. La conducente era originaria di Trucazzano. Lapresse.it - Milano, scontro auto-camion: morta una donna, grave la figlia Leggi su Lapresse.it Unadi 46 anni èe la16enne è rimastamente ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 14 tra Inzago e Pozzuolo Martesana, nel Milanese. La vettura condotta dallasi sarebbe schiantata frontalmente contro un mezzo pesante che arrivava dalla direzione opposta. Lasul colpo mentre lache viaggiava insieme a lei ha riportato gravi feriti ed è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Bergamo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola che hanno provveduto a soccorrere lae il passeggero e a mettere in sicurezza l’area. Illeso il conducente del mezzo pesante. La conducente era originaria di Trucazzano.

