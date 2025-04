Milano ragazzo preso a martellate in testa per 30 euro da baby gang di nordafricani | Scusa fra noi ci guadagniamo da vivere così

nordafricani che lo hanno rapinato e preso a martellate in testa per 30 euro in zona piazzale Loreto Un ragazzo di 22 anni di San Giuliano Milanese, Federico Introini, è stato preso a martellate in testa e rapinato pe Ilgiornaleditalia.it - Milano, ragazzo preso a martellate in testa per 30 euro da baby gang di nordafricani: “Scusa fra, noi ci guadagniamo da vivere così” Leggi su Ilgiornaleditalia.it Federico Introini, 22 anni di San Giuliano Milanese, è stato aggredito da 3che lo hanno rapinato einper 30in zona piazzale Loreto Undi 22 anni di San Giuliano Milanese, Federico Introini, è statoine rapinato pe

Ragazzo preso a martellate in testa per 30 euro: la denuncia di Federico - La violenta rapina è avvenuta nella serata di venerdì in zona Loreto a Milano. I rapinatori: "Scusa fra', ma noi ci guadagniamo da vivere così" ... (milanotoday.it)

Omicidio Jhonny Sulejmanovic, preso l’ultimo uomo del commando che sparò al ragazzo di 18 anni: era latitante - Il giovane, che nella notte tra il 24 e il 25 aprile 2024 dormiva con la moglie incinta in un furgone parcheggiato in via Varsavia a Milano (zona Mercato ... (fanpage.it)

Ragazzo di 22 anni preso a pugni e bastonate e abbandonato in strada - Terribile aggressione nella notte fra venerdì e sabato fuori da un locale di via Filzi a Milano. Al centro di una brutale, che ha coinvolto una cinquantina di persone, due ragazzi di 22 e 26 anni. (informazione.it)