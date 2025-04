Milano il sindaco si arrabbia per una conferenza e ignora l’allarme sicurezza durante la Design Week

Milano la Design Week, evento che da anni contribuisce a fare del capoluogo lombardo uno dei centri più importanti del Design internazionale. L’inizio di questo importantissimo appuntamento non poteva avvenire sotto auspici più infausti. Ad esempio, una delle ultime aggressioni avvenute in quella che ormai è diventata la capitale italiana del crimine, ha visto tre giovani di origine straniera aggredire e derubare un ventiduenne non prima di averlo picchiato e addirittura preso a martellate in testa.Il “Remigration Summit” che fa arrabbiare il sindacoIl problema sicurezza della metropoli meneghina è ben noto, tanto che nelle ultime settimane persino il sindaco Beppe Sala è uscito allo scoperto sostenendo l’implementazione delle zone rosse. Tuttavia, ci sono anche altri problemi che interessano al sindaco. Panorama.it - Milano, il sindaco si arrabbia per una conferenza e ignora l’allarme sicurezza durante la Design Week Leggi su Panorama.it Inizia oggi ala, evento che da anni contribuisce a fare del capoluogo lombardo uno dei centri più importanti delinternazionale. L’inizio di questo importantissimo appuntamento non poteva avvenire sotto auspici più infausti. Ad esempio, una delle ultime aggressioni avvenute in quella che ormai è diventata la capitale italiana del crimine, ha visto tre giovani di origine straniera aggredire e derubare un ventiduenne non prima di averlo picchiato e addirittura preso a martellate in testa.Il “Remigration Summit” che fare ilIl problemadella metropoli meneghina è ben noto, tanto che nelle ultime settimane persino ilBeppe Sala è uscito allo scoperto sostenendo l’implementazione delle zone rosse. Tuttavia, ci sono anche altri problemi che interessano al

Milano, il sindaco si arrabbia per una conferenza e ignora l’allarme sicurezza durante la Design Week - A Milano un ragazzo è stato aggredito a colpi di martello. Nel capoluogo lombardo il crimine è rampante, ma le priorità sembrano essere altre. (panorama.it)

Fdi: il sindaco si dimetta. Ma lui: non lascio Milano a questa destra - Ascolta ora «Dimissioni. Sala e la sua giunta liberino Milano». È lo striscione che Fratelli d'Italia ha esposto in corso Buenos Aires dove è stato allestito un gazebo del partito per la raccolta firm ... (msn.com)

I sindaci arrabbiati perché "saltano" le corse dei bus - Una quindicina di sindaci in presidio a una fermata dei bus. È successo giovedì 13 marzo a Noviglio, nel Sud Milano ... ai trasporti Franco Lucente, si è tenuto un incontro durante il quale ... (milanotoday.it)