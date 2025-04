Milano Design Week 2025 la spettacolare mostra MoscaPartners Variations a Palazzo Litta

Milano Design Week accende i riflettori sulla creatività internazionale con un appuntamento da non perdere: Variations 2025 – Migrations, la mostra di MoscaPartners nella cornice barocca di Palazzo Litta. Un percorso visivo e concettuale che gioca con luce, materia, natura e identità in continuo movimento. Da lunedì 7 a domenica 13 aprile 2025, Designer e architetti da tutto il mondo si danno appuntamento per reinterpretare il concetto di "migrazione" in chiave estetica, sostenibile e multisensoriale. Un viaggio immersivo tra luce, materia e natura. Il Cortile d'Onore è il primo impatto mozzafiato: "Nobody Owns the Land" dell'architetto sudcoreano Byoung Soo Cho accoglie il pubblico con una piattaforma sospesa di terra rossa, dipinti astratti che ondeggiano tra le colonne e una collezione di ceramiche imperfette.

