Milano al via i lavori dello studentato di Campus MIND

Campus dell’Università Statale. E’ stata posata la prima pietra del primo dei due studentati a MIND, Milano Innovation District, che offriranno complessivamente 1.152 posti letto a tariffe convenzionate con il Comune di Milano, di cui 400 riservati agli studenti che rientrano nella normativa per il diritto allo studio. Un evento celebrato durante l’incontro “Campus MIND: il primo passo per gli studenti”: presenti la rettrice Marina Brambilla, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e i rappresentanti dei partner coinvolti. La prima residenza universitaria sorgerà su un’area di circa 6.000 metri quadri in prossimità del grande Campus scientifico della Statale, di fronte all’Albero della Vita, simbolo di Expo 2015: metterà a disposizione 646 posti letto e sarà composto da 8 piani fuori terra e un piano interrato. Unlimitednews.it - Milano, al via i lavori dello studentato di Campus MIND Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Prende forma il nuovodell’Università Statale. E’ stata posata la prima pietra del primo dei due studentati aInnovation District, che offriranno complessivamente 1.152 posti letto a tariffe convenzionate con il Comune di, di cui 400 riservati agli studenti che rientrano nella normativa per il diritto allo studio. Un evento celebrato durante l’incontro “: il primo passo per gli studenti”: presenti la rettrice Marina Brambilla, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di, Giuseppe Sala e i rappresentanti dei partner coinvolti. La prima residenza universitaria sorgerà su un’area di circa 6.000 metri quadri in prossimità del grandescientifico della Statale, di fronte all’Albero della Vita, simbolo di Expo 2015: metterà a disposizione 646 posti letto e sarà composto da 8 piani fuori terra e un piano interrato.

Milano, al via i lavori dello studentato di Campus MIND. Statale di Milano, nell’ex area dell’Expo al via i lavori per il primo studentato. Il nuovo Campus pronto entro il 2027. Al via i lavori sulla rete gas metano a Saronno. Milano | Centro Storico – Al via i lavori per la realizzazione del Memoriale “Non dimenticarmi” in piazza Fontana. Via Milano cambia marcia: al via il restyling da 2,75 milioni. Milano, al via i lavori per il memoriale di piazza Fontana. Ne parlano su altre fonti

Marciapiedi più sicuri: al via i lavori - Sono in corso i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in via Milano. Il cantiere avanzerà per fasi, andando ad ... (msn.com)

Al via i lavori per il primo studentato di Unimi nel quartiere Mind - E’ giovane il futuro a Mind (Milano Innovation District): entro il 2027, con la costruzione del nuovo Campus di Unimi e di due studentati che ospiteranno 1.152 posti letto, il distretto sarà frequenta ... (msn.com)

Via Milano: al via i lavori per il rinnovamento della strada e dei sottoservizi - Dal 24 marzo partono i lavori di riqualificazione di via Milano, con interventi che riguarderanno la viabilità, i sottoservizi e gli spazi pubblici. Il progetto mira a migliorare la vivibilità e la si ... (quibrescia.it)