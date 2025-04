Milano a picco per il caos dazi lo spread vola Paura per la crescita

Milano a picco per la terza seduta consecutiva con perdite, poi rientrate a -5,18% in chiusura, fino a oltre il 7% . E l’ incertezza fa volare lo spread fin sopra 130 , ai massimi di novembre: gli investitori non colgono l’invito della politica a evitare «allarmismo» e temono per la crescita dell’Italia , particolarmente esposta all’ export. Feedpress.me - Milano a picco per il caos dazi, lo spread vola. Paura per la crescita Leggi su Feedpress.me Il ' Liberation Day ' di Trump lascia la Borsa diper la terza seduta consecutiva con perdite, poi rientrate a -5,18% in chiusura, fino a oltre il 7% . E l’ incertezza fare lofin sopra 130 , ai massimi di novembre: gli investitori non colgono l’invito della politica a evitare «allarmismo» e temono per ladell’Italia , particolarmente esposta all’ export.

