Milan | Incognite sul Futuro tra Cambio Dirigenza e Nuovo Allenatore

Mola Lo sconforto per il presente (che solo la conquista della Coppa Italia potrebbe in parte “addolcire“) cui si aggiungono le grandiper il. Incerto, confuso, enigmatico. Eppure l’aria della primavera dovrebbe portare novità in Casa. Sfumato Paratici che fino a metà luglio è squalificato e non può agire sul mercato (l’ex ds della Juventus, che pure ha più volte incontrato i verici rossoneri, si è però esposto eccessivamente in questi giorni sotto la luce del sole producendo l’effetto boomerang), l’ad Furlani riapre il casting per il ruolo di direttore sportivo. Dice e non dice nelle interviste pre-partita, ma sabato sera non ha escluso che possano cambiare figure già presenti in. Uno tra Ibrahimovic e Moncada (se non entrambi) rischia di salutare. Si vedrà.