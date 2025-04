Sport.quotidiano.net - Milan in crisi: Conceiçao e la sfida di risollevare la squadra in Serie A

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Errori incredibili". Oppure: "Non è questione di tattica e tecnica, piuttosto di testa e mentalità". E ancora: "Dobbiamo lavorare sull’atteggiamento, sull’equilibrio". E infine: "Con laparlo tutti i giorni, ci prepariamo al meglio", ma in campo succede tanto altro. Ritorno al futuro, per il. Ancora una volta. Da Fonseca a, il ritornello è praticamente lo stesso. Intanto, i punti vanno e l’Europa è lontanissima, anche quella minore, figurarsi la zona Champions League. Cambiano gli allenatori, cambia buona parte dei giocatori, non la sostanza: le partenze dei rossoneri sono quasi sempre in salita. E recuperare sempre è quasi impossibile. Lontani i tempi della doppia rimonta di Riad contro Juventus e Inter che ha fatto finire in bacheca la Supercoppa. Lontani i tempi delle celebrazioni dei ribaltoni contro Como, Parma e Lecce ad esempio.