Serieanews.com - Milan, da Gimenez e Abraham a Jovic e un Mister X: la decisione sul futuro dell’attacco

Leggi su Serieanews.com

Ildovrà risolvere il rebus: dae l’ipotetico arrivo di un nuovo centravanti. Quali sono i piani dei rossoneri, dae unX: lasul(LaPresse) – SerieANews.comIl reparto avanzato delè un puzzle da ricomporre.è in prestito dalla Roma, con il suolegato a doppio filo al passaggio di Saelemaekers in giallorosso.Due operazioni diverse per ruolo e costi, ma non del tutto scollegate. Tammy, con il suo ingaggio fuori dai parametri romani, ha dimostrato di sapersi ritagliare uno spazio in rossonero: gol pesanti, e zero lamentele per un ruolo da gregario di lusso. Trattenerlo non sembra un’utopia, ma ildovrà fare i conti con le proprie strategie economiche.