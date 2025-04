Milan cosa combini? Stagione complicata l’analisi

Milan continua a deludere: problemi di atteggiamento, partite compromesse e futuro incertoIl Milan si trova nuovamente a fare i conti con un presente complicato, dove le parole dei protagonisti si ripetono come un copione già visto: “Errori incredibili”, “Non è solo questione di tecnica o tattica, ma di mentalità”, “Serve equilibrio e atteggiamento”. Eppure, nonostante le dichiarazioni di circostanza, il campo racconta un’altra storia. Il Milan, oggi, è lontano non solo dalla zona Champions League, ma anche da quella Europa League che un tempo era considerata un obiettivo minimo.Conceiçao, succeduto a Fonseca, ha ereditato una squadra che fatica ad ingranare. Gli allenatori cambiano, così come diversi elementi della rosa, ma la sostanza resta immutata: il Milan inizia spesso le partite con il piede sbagliato. Dailymilan.it - Milan, cosa combini? Stagione complicata, l’analisi Leggi su Dailymilan.it Ilcontinua a deludere: problemi di atteggiamento, partite compromesse e futuro incertoIlsi trova nuovamente a fare i conti con un presente complicato, dove le parole dei protagonisti si ripetono come un copione già visto: “Errori incredibili”, “Non è solo questione di tecnica o tattica, ma di mentalità”, “Serve equilibrio e atteggiamento”. Eppure, nonostante le dichiarazioni di circostanza, il campo racconta un’altra storia. Il, oggi, è lontano non solo dalla zona Champions League, ma anche da quella Europa League che un tempo era considerata un obiettivo minimo.Conceiçao, succeduto a Fonseca, ha ereditato una squadra che fatica ad ingranare. Gli allenatori cambiano, così come diversi elementi della rosa, ma la sostanza resta immutata: ilinizia spesso le partite con il piede sbagliato.

