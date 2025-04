Lanotiziagiornale.it - Migranti, il Centro Astalli lancia l’allarme: “In Italia cresce la vulnerabilità tra i rifugiati”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Insi registra “un quadro dintetra i, in un contesto caratterizzato da politiche migratorie sempre più restrittive e dalle difficoltà di accesso a un sistema di accoglienza adeguato, non sempre all’altezza del compito che è chiamato a svolgere; situazioni che rendono l’inclusione sociale un percorso a ostacoli”.È quanto emerge dal Rapporto annuale 2025 deldi Roma che contiene una fotografia aggiornata sulle condizioni di richiedenti asilo eche durante il 2024 si sono rivolti alpromosso dai padri Gesuitini, usufruendo dei servizi di prima e seconda accoglienza offerti a Roma e nelle città di Bologna, Catania, Grumo Nevano, Palermo, Padova, Trento, Vicenza.Nel Rapporto, che sarà presentato domani a Roma alla presenza del cardinale vicario, Baldo Reina, si sottolinea poi come aumentano i richiedenti asilo nei servizi di bassa soglia ela richiesta di bisogni primari.