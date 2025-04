Michelle Williams è Molly in “Dying for Sex” e mamma per la quarta volta nella vita

Michelle Williams mamma per la quarta volta. L'attrice 44enne e il marito Thomas Kail hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio – Williams è già mamma di Matilda avuta con il compianto Heath Ledger – nato tramite madre surrogata a inizio marzo. La notizia è stata diffusa da People dopo che la famiglia è stata avvistata a spasso per New York con il nuovo nato: «Non potrebbero essere più felici, e Matilda è stupenda con i fratelli minori», ha detto una fonte al settimanale. Michelle Williams di nuovo mamma: terzo figlio con Thomas Kail. Williams è da sempre riservatissima sulla sua vita privata, ed è riuscita a tenere i figli lontani dai riflettori.

Michelle Williams è Molly in “Dying for Sex” e mamma per la quarta volta nella vita. ‘Dying for Sex’: commedia, tragedia, e kink. Michelle Williams: «Il sesso è un diritto di nascita. Il nostro corpo è stato progettato per il piacere. Dying for Sex, cosa c'è da sapere sulla serie tv con Michelle Williams su Disney+. Michelle Williams, il sesso e l’ultimo desiderio: ecco “Dying for sex”, la serie senza tabù. "Dying for sex", il sesso visto da una malata terminale nella serie con Michelle Williams. Ne parlano su altre fonti

