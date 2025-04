Ilfattoquotidiano.it - Michael Schumacher è diventato nonno, l’annuncio della figlia Gina: “Benvenuta al mondo Millie”

. Suamaggiore,Maria, ha dato alla luce la sua prima. La bambina, chiamataBethke, è nata il 29 marzo 2025.è arrivato il 5 aprile, con un post sui social in cuiha scritto: “al. Nata il 29 marzo, i nostri cuori non sono mai stati così colmi d’amore. Ci sentiamo immensamente fortunati ad averti nella nostra vita”. Nella foto pubblicata, si vede la maninaneonata stretta tra le dita dei genitori.Un momento privato, condiviso con discrezione., classe 1997, è una campionessa di equitazione ed èdie Corinna Betsch. Nel settembre 2024 ha sposato Iain Bethke, imprenditore e atleta nel salto a ostacoli.gravidanza era stato dato a dicembre: “Siamo impazienti per l’arrivonostra bimba”.