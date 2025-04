Ilfattoquotidiano.it - “Mi sposo con Claudio Pallitto, al matrimonio inviteremo solo pochi intimi”: l’annuncio di Micaela Ramazzotti a “Verissimo”

si sposa. E’ stata la stessa attrice ad annunciarlo nel salotto di, ripercorrendo con Silvia Toffanin i momenti vissuti fino ad ora, dopo la separazione da Paolo Virzì, avvenuta una prima volta nel 2018 e poi definitivamente nel 2023. E proprio ricordando i trascorsi con il regista,ha chiarito: “Il caso è archiviato. Sono state dette delle cose molto violente e brutte su. Mettere alla gogna un uomo che ha una sua storia, che ha figli. Hanno messo alla gogna il mio compagno, un ritratto di un orco tatuato, coi muscoli. Sbattuto su tutti i giornali. È stato molto crudele. Non ho mai parlato, non volevo farlo. Il pregiudizio delle persone è veramente brutto. Si giudica troppo e si guarda poco l’interiorità delle persone. Io le guardo dentro gli occhi e lì capisco, perché guardo l’anima, non l’involucro.