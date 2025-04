Liberoquotidiano.it - "Mi ha ucciso". Sinner fuori, il dramma Alcaraz

La testa è il primo motore del successo di un atleta. Se non funziona quella, il resto fa fatica. E la dimostrazione nel tennis è palese, perché Jannik, che della testa fa una delle sue armi principali, nonostante i tre mesi di stop forzato non ha perso la posizione di numero 1 al mondo del ranking. Questo, perché i suoi principali avversari, cioè Zverev e, non sono riusciti a colmare il gap. Lo spagnolo ha vinto il torneo di Rotterdam, ma si è fermato lì e non è andato oltre. Entrambi, poi, hanno fallito nei tornei di Indian Wells e Miami. Ora, lo spagnolo ha una bella chance a Monte Carlo per rosicchiare punti, ma ha già spiegato, alla vigilia del torneo, perché ha mancato l'obiettivo in tutte queste occasioni: "Molte persone si aspettano che io vinca tutto. Tanti mi chiedono di approfittare di questo periodo di assenza di Jannik per tornare in vetta.