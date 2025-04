Ilfattoquotidiano.it - “Mi dispiace non essere lì con voi”: Nanni Moretti lascia l’ospedale e si collega da casa per commentare il suo film cult “Ecce Bombo” restaurato

Dopo il ricovero d’urgenza per infarto,, appena dimesso dalSan Camillo di Roma, telefona da, a sorpresa, in viva per salutare i presenti al Festival “Custodi dei Sogni – I tesori della Cineteca Nazionale”. Un intervento del regista del tutto inaspettato e gradito nella giornata conclusiva. La telefonata è stata messa in diffusione dal responsabile dei restauri del CSC – Cineteca Nazionale con ladel Cinema per accompagnare l’introduzione della prima proiezione romana del restauro di “”, girato nel 1977.“Minonlì con voi – ha detto– La prima cosa da dire è che non mi aspettavo tutto quel successo. Forse c’era dentro qualcosa che a me sfuggiva, forse la mia era una generazione considerata troppo ideologica, troppo seriosa, incapace di ridere di se stessa, forse è questo il motivo del successo, però è unanche doloroso”.