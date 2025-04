Metro Linea 1 e Linea 6 tutte le chiusure anticipate della settimana | gli orari

Linea e prove materiale, nelle giornate di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 2025, si procederà alla chiusura anticipata al pubblico della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.Questi gli orari delle ultime corse. Napolitoday.it - Metro Linea 1 e Linea 6, tutte le chiusure anticipate della settimana: gli orari Leggi su Napolitoday.it Anm informa che, per consentire attività di verifica ine prove materiale, nelle giornate di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 2025, si procederà alla chiusura anticipata al pubblicopolitana di Napoli.Questi glidelle ultime corse.

